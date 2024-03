Gli Stati Uniti hanno confermato, tramite fonti d'intelligence, la rivendicazione dello Stato Islamico riguardo un tragico attentato avvenuto durante un concerto nei pressi di Mosca, venerdì, come ... (gazzettadelsud)

Marco di Liddo, Direttore del Centro Studi Internazionale, in esclusiva a Cityrumors.it: “La Russia è da sempre un obiettivo centrale delle attività jihadiste” Cosa si nasconde dietro l’ Attentato ... (cityrumors)

Russia: Castellone (M5s), 'soffiano venti di guerra' - Roma, 23 mar (Adnkronos) - "Mentre a Mosca vengono trucidati centinaia di innocenti radunati in un teatro, a Gaza sono stati sterminati 32000 civili palestinesi in 5 mesi e in Ucraina siamo ormai a du ...lanuovasardegna

Isis e Russia, perché l'attentato Dalla guerra in Siria ai gruppi jihadisti guidati dai ceceni: storia di un conflitto - Cosa potrebbe cambiare nella guerra in Ucraina Quale è la storia delle relazioni e dei conflitti tra Mosca e l'Isis Dopo lo scoppio della guerra civile in Siria, l'intervento nel giugno 2016 di ...ilmattino

Attentato a Mosca. Politi: “Russia e Usa collaborano ancora contro il terrorismo” - "Esaminando i fatti, per ora abbiamo: un attacco spettacolare vicino a Mosca, una smentita da parte dell’Ucraina, una rivendicazione dell’Isis-K, segnali da novembre che fosse probabile un attentato c ...difesapopolo