Inzaghi torna a sorridere | a breve tre rientri! Più in là un quarto – TS

(Di sabato 23 marzo 2024) Simonee la sua Inter al lavoro in vista della gara contro l’Empoli il giorno di Pasquetta. Il tecnico dei nerazzurrie rivede due calciatori nel gruppo squadra, spiega Tuttosport. RIENTRO – In vista del posticipo di Pasquetta, arrivano due notizie positive per Simonee l’Inter. Si tratta dei recuperi di Carlos Augusto e Stefano Sensi. Entrambi stanno svolgendo dei programmi personalizzati, mentre da settimana prossima torneranno a correre con i compagni di squadra, spiega Tuttosport. Proprio grazie a questa sosta per le Nazionali, saranno arruolabili alla ripresa del campionato per la gara contro l’Empoli. Vista la situazione dell’olandese e quella di Acerbi, il recupero dell’ex Monza appare fondamentale. I nerazzurri potrebbero giocare con una difesa del tutto nuova: spazio a ...