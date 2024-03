Inter | possibile addio all’era Suning per i debiti di Zhang | il piano

(Di sabato 23 marzo 2024) I problemi economici di Stevenpotrebbe far concludere l’erain casadopo quasi sette trofei La notizia confermata degli oltre 300 milioni diper Stevenpotrebbe complicare il suo futuro all’. Ecco il focus de Il Corriere dello Sport. BENI– «Si dice, ad esempio, che le sue auto

Francesco Acerbi e il suo caso non d anno tranquillità all’Inter, che deve superare anche l’infortunio di Stefan de Vrij. La dirigenza pensa a qualche nome sul mercato per l’estate, Tuttosport dà i ... (inter-news)

L’Inter ora inizia a fare i suoi calcoli per la vittoria del ventesimo Scudetto . Come riferisce il Corriere dello Sport, c’è appunto una possibilità veramente concreta di trovare la matematica ... (inter-news)

Presentato in anteprima mondiale al Bif&st 2024, Pattini e acciaio narra la vita e i trionfi di Pino Mazzella , giocatore prodigio della squadra di hockey su pista di Giovinazzo, campione mondiale ... (comingsoon)

IL CASO - Acerbi-Juan Jesus: i tre scenari possibili - NAPOLI - Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sono tre scenari possibili che riguardano la squalifica di Francessco Acerbi dopo la frasi razziste dette a Juan Jesus. Se emergesse l' ...napolimagazine

I prossimi rinforzi nerazzurri hanno dimostrato con le nazionali quanto saranno utili a Inzaghi - Pronti, prontissimi. Perché non è che servissero gli appuntamenti Internazionali per certificare la bontà dei due acquisti. Ma sullo stato di forma, sulla condizione psicofisica di Mehdi Taremi e di P ...gazzetta

Futuro all’Inter Il titolare non ha dubbi: Inzaghi avvisato - Il giocatore nerazzurro avverte tutti sulla sua possibile permanenza all’Inter. Le sue parole non lasciano dubbi sul futuro. La più grande qualità dell’Inter sta senza dubbio nel gruppo. In poco tempo ...spaziointer