Inter | Marotta | “Quando terminerà il contratto lascerò il club”

(Di sabato 23 marzo 2024) L’amministratore delegato dell’Giuseppefa chiarezza sul proprio futuro ai microfoni della Sala Montanari di Varese: “il miocon l’il, mi occuperò solo dei giovani“. Talelo lega ai nerazzurri fino al 2027.ha poi aggiunto: “Sono sempre più convinto che far pagare lo sport ai giovani sia sbagliato: dovrebbe essere gratuito, perché così si riuscirebbero a coinvolgere anche le famiglie povere, quelle in cui si nascondono i campioni, come accadeva una volta”. SportFace.

L' obiettivo è chiudere al meglio la stagione, dopo aver messo al sicuro il campionato (e la seconda stella in arrivo). Poi, in estate, Beppe Marotta Inter verrà sul mercato per puntellare la difesa . ... (liberoquotidiano)

L'a.d. del club nerazzurro è Intervenuto a Varese per parlare dell'importanza del termine "sostenibilità nelle società sportive di oggi" - L'annuncio è di quelli importanti: "Tra due anni, quando terminerà il mio contratto con l’Inter, mi occuperò solo dei giovani". A farlo è stato Beppe Marotta, l'a.d. dell'Inter, Intervenuto dalla Sala ...gazzetta

Tutto pronto per lo sbarco all’Inter: sta studiando l’italiano - Colpo già prenotato dai nerazzurri, Marotta e Ausilio lo hanno rifatto ancora. Il calciatore non vede l’ora di atterrare a Milano ed è finito per esporsi con mesi e mesi d’anticipo in questo modo ...interlive

Marotta annuncia: "Ho già deciso il mio futuro dopo l'Inter" - Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha annunciato il suo futuro dopo l'esperienza con i nerazzurri.areanapoli