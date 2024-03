Inter | è un periodo di attesa | Scudetto | ko De Vrij e caso Acerbi Marotta resta ma

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 23 marzo 2024) La ripresa degli allenamenti è prevista per mercoledì, ma prima di allora l’avrà due risposte importanti e molto attese. La prima riguarda la decisione del giudice sportivo in merito al-Juan Jesus,tra lunedì e martedì, quando Inzaghi saprà anche l’entità dell’infortunio di De, tornato anzitempo dall’Olanda per un problema agli adduttori accusato in nazionale....