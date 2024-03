Inter | continua la crisi di Thuram | dopo Madrid | serata no anche in nazionale|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 23 marzo 2024) 2024-03-23 23:40:00no i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com:ladel gol di Marcus, frae Francia. L’attaccante dei nerazzurri e della nazionale francese non segna infatti dal 16 febbraio, quando andò a segno in-Salernitana 4-0. IL PERIODO NO – Infortunatosi poi quattro giorni, durante-Atletico1-0, il classe 1997 ex Borussia Monchengladbach ha poi saltato per infortunio le partite giocate dall’contro Lecce e Atalanta. Rientrato in campo, il francese ha giocato, senza segnare e senza entusiasmare, contro Genoa, Bologna, Atleticoin trasferta (fallendo ...