Inseguimento rocambolesco a Latina | ubriaco spericolato in fuga dalla Polizia | arrestato

(Di sabato 23 marzo 2024) Dopo un lungoper le strade del Comune didi Stato arresta un’automobilista. L’intervento della– Ilcorrieredellacitta.coml’altra notte per le strade di, dove unha cercato di seminare gli agenti delladi Stato. Dopo numerose manovre spericolate sulle strade del territorio pontino, la corsa dell’uomo si è arrestata dopo un incidente e con la propria automobile in testacoda. Raggiunto dagli agenti della, per il soggetto sono arrivate immediatamente le manette e lo stato d’arresto.: la ...

inseguimento stamattina a Roma nord , nella zona di Isola Farnese. Un uomo ha ignora to l’alt dei Carabinieri ed ha provato a fuggire. Arrestato. Paura questa mattina a Roma nord in via Gherardo ... (ilcorrieredellacitta)

Un controllo delle Forze dell’Ordine diventa un inseguimento da film. È successo in via Prenestina a Roma : arrestato un uomo. Un controllo di pochi istanti diventa un inseguimento all’ultima curva. ... (ilcorrieredellacitta)

Serata movimentata in provincia di Roma dove un giovane, dopo aver preso in “prestito” l’auto del padre , ha pensato bene di ingaggiare un inseguimento con i Carabinieri. La fuga spericolata per le ... (ilcorrieredellacitta)

Non si ferma all'alt, Inseguimento per le vie del centro: ragazzo alla fine si schianta, era ubriaco. Super multa e denuncia - Un rocambolesco Inseguimento per le vie della città, terminato con la denuncia di un giovane per guida in stato di ebbrezza. È quanto accaduto nella notte appena trascorsa a ...ilmessaggero

Ubriaco al volante vede la Polizia e scappa: folle Inseguimento per le vie di Latina - Latina, 23 marzo 2024 – La Polizia di Stato Questura di Latina, al termine di un rocambolesco Inseguimento per le vie del capoluogo, questa notte ha denunciato in stato di libertà un giovane per guida ...ilfaroonline

Alla vista della volante tenta la fuga. Denunciato dopo un rocambolesco Inseguimento - La Polizia di Stato – Questura di Latina, al termine di un rocambolesco Inseguimento per le vie del capoluogo, questa notte ha denunciato in stato di libertà un giovane per guida in stato di ebbrezza ...gazzettinodelgolfo