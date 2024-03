Inghilterra | Southgate | “Il Manchester United ha un allenatore | irrispettoso speculare”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 23 marzo 2024) Il ct dell’Garethmette a tacere le voci su un possibile passaggio sulla panchina del: “Ci sono due cose da chiarire. La prima è che sono l’dell’e ho un compito che è provare a vincere l’Europeo, la seconda è che ilha uned è semprequando ci sono queste speculazioni su un tecnico in carica”. Si passa poi a parlare della sfida contro il Brasile, prevista per domani: “Negli ultimi anni abbiamo iniziato a vincere contro le grandi anche se contro i verdeoro abbiamo ottenuto il successo solo in quattro occasioni su 26 precedenti. Ma ci sono tante sfide contro avversari importanti nelle quali non abbiamo record ...