Infortunio De Vrij | dannata tecnologia | esito mancato

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 23 marzo 2024) Deha accusato unnel ritiro con l’Olanda e avrebbe già svolto gli esami strumentali per capirne l’entità Deha accusato unnel ritiro con l’Olanda e avrebbe già svolto gli esami strumentali per capirne l’entità. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, lo staff medico Orange non avrebbe