Infopoint e Teatro Cassanese | le spese faraoniche fanno naufragare i progetti del Comune

(Di sabato 23 marzo 2024)e TeCa, duepubblici dal costo elevato. Il primo mai reso operativo a distanza di nove anni dalla sua inaugurazione mentre il secondo, nato come edificio a beneficio dei cittadini è ora ad appannaggio di una gestione privata con zero incassi nelle casse comunali. Sorto al Dopolavoro, il punto informativo mai reso operativo è parte del progetto “Il Giardino del Passeggio – da Leonardo ad Alessandro” che prevedeva la riqualificazione, costo 740mila euro, paesaggistica degli spazi esterni del parco pubblico Dopolavoro in occasione dell'Expo 2015. Nella spesa generale con fondi messi a disposizione da Regione Lombardia edi Cassano d'Adda, 170mila euro sono stati destinati al ripristino della vecchia corderia dell'ex linificio con a fianco la costruzione dell'. Soldi spesi al buio, ...