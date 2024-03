(Di sabato 23 marzo 2024) Monsummano Terme (Pistoia), 23 marzo 2024 – “Il vecchietto dove lo metto non si sa..." cantava Domenico Modugno, ma in questo caso c’è poco da scherzare perché a Monsummano glisaranno sfrattati a breve dalla Rsa insieme ai 45della struttura e ancora, davvero, non si sa dove saranno ricollocati. È una situazione delicata e paradossale quella che sta vivendo la Rsadi via Fonda e con essa l’attiguo centro diurno, che da oltre 20 anni operano sul territorio ospitando oltre 65non autosufficienti in tutto. Secondo alcune indiscrezioni già da novembre scorso era stato ventilato agli operatori della residenza perche avrebbero dovuto lasciare libero il plesso il mese successivo. Ad oggi gli operatori della cooperativa che ha in gestione la struttura non sanno che ...

Incubo chiusura per la Rsa Stella, anziani e lavoratori a rischio - Monsummano Terme (Pistoia), 23 marzo 2024 – “Il vecchietto dove lo metto non si sa..." cantava Domenico Modugno, ma in questo caso c’è poco da scherzare perché a Monsummano gli anziani saranno sfratta ...lanazione

Brindisi, dal sogno all'Incubo: rovinata una stagione super in pochi mesi. Juve Stabia, siano applausi a prescindere. Basta violenti nel calcio! - Editoriale di oggi che si apre inevitabilmente con una triste riflessione su quanto accaduto a Padova in occasione della finale d'andata di coppa Italia. Non vogliamo scadere nella retorica, ...tuttoc

Scarafaggi in cucina e insalata dall’aiuola del parcheggio: multa da 10mila euro e chiusura per un ristorante giapponese - Il comune in provincia di Brescia. I vigili della polizia locale hanno trovato muri e utensili incrostati di unto, banconi sporchi, ma anche alimenti ...milano.repubblica