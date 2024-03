Incidente sull’Appia | auto finisce ribaltata

(Di sabato 23 marzo 2024) Appia, al 7mo chilometro in località Barchi si registra un sinistro importante fra duevetture: accertamenti in corso. I Carabinieri indagano sul sinistro a Latina – ilcorrieredellacitta.comPrimo pomeriggio con sorpresa, al 7mo chilometro – direzione Terracina, località Varchi – si registra un sinistro importante con il successivo ribaltamento di un veicolo. Trattasi di uno scontro frontale tra due veicoli: lo schianto, avvenuto il 22 marzo scorso alle 13.40, ha modificato la viabilità per qualche ora a causa dei primi accertamenti. I Carabinieri stanno valutando ogni tipo di ipotesi e riscontro. Il Comandante Saverio Guida della Stazione di Terracina sottolinea ai microfoni del Corriere della Città che si è trattato di unmolto spettacolare, ma senza conseguenze gravi per le persone coinvolte. Leggi ...

