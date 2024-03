Incidente mortale | il padre finisce nei guai

Lucca, 23 marzo 2024 – Sarà necessaria l’autopsia per chiarire bene la dinamica della tragedia costata la vita a Luca Giannecchini, l’operaio 51enne della Edili Pizzi morto giovedì mattina a ... (lanazione)

Incidente mortale in A1 a Piacenza: due morti e sei feriti. Traffico interrotto per molte ore Due persone sono morte e sei sono rimaste ferite in un Incidente stradale avvenuto questa mattina poco ... (361magazine)