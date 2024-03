Incidente in A1 | morto a 21 anni Davide Di Blasio | “Ciao angelo buono | rimarrai nei cuori”

(Di sabato 23 marzo 2024) Forlì, 23 marzo 2024 – “sempre nei nostri. Mancherai tantissimo”: è uno dei tanto messaggi perDi, per tutti ‘Dibla’, il 21ennein unvenerdì mattina sull’autostrada A1 a Piacenza. Nel terribile schianto ha perso la vita anche un 26enne di origini pakistane; e un terzo giovane coinvolto, minorenne e anche lui di origine straniera ma residente a Forlì,versa ancora in gravissime condizioni.Disi era diplomato nell’estate del 2022 all’istituto commerciale Matteucci, dove frequentava la classe 5ª A, indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing. Una valanga di messaggi affettuosi sui social per il ragazzo: un ricordo, una ...

