Incidente a Sesto San Giovanni | auto finisce fuori strada | tre giovani feriti | grave una 18enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 23 marzo 2024) Milano, 23 marzo 2024 –le, nella notte tra venerdì e sabato, nel Milanese. Poco dopo le 4, in via Achille Grandi aSan, un'con a bordo quattroè finita. Una ragazza di 18 anni è stata portata in codice rosso all'ospedale milanese di Niguarda, un 24enne e un 22enne entrambi in codice verde, rispettivamente al San Raffaele e Niguarda sempre a Milano. Un altro passeggero all'arrivo dei soccorritori del 118 si era già allontanato. Sul posto, oltre i soccorsi, sono intervenute le forze dell’ordine che si occuperanno di chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Da capire se l’ha fatto tuttonomamente o a seguito dell'impatto con un altro veicolo.