Incendiò negozio | auto e dehors Arrestato il “piromane seriale“

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 23 marzo 2024) Un, che due mesi fa aveva messo a fuoco un intero isolato della Rondinella e con un passato fatto diincendiate in tutto il Nord Milano. Dopo una lunga e articolata indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Monza, la polizia locale è riuscita a dare un volto all’re dei roghi. Si tratta di un cinisellese di 54 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili accumulati negli ultimi sette anni. Ilsi trova ora agli arresti domiciliari. A inchiodarlo, stavolta, sono state le telecamere del quartiere, che lo avevano immortalato durante gli ultimi “colpi“, messi a segno il 15 gennaio scorso. In quella serata, infatti, l’uomo aveva dato fuoco a duevetture, a une aveva provato anche a incendiare il ...