Inaugurato nel Perugino il ponte tibetano più alto d' Europa

(Di sabato 23 marzo 2024) Lungo oltre 517 metri e con 1.023 scalini, si trova nel centro del borgo di Sellano. L'opera ingegneristica ha il primato di essere ilsospeso piùd'. Per percorrerlo ci vogliono dai 30 ai 45 minuti. Una passeggiata "intrepida" sopra la valle del fiume Vigi

Milano , 15 mar. (Adnkronos) - Donare un luogo di incontro e divertimento a oltre 500 giovani della periferia nord di Milano e un punto di riferimento essenziale per le loro famiglie. Questa la ... (liberoquotidiano)

C’è chi medita davanti alla sua installazione policentrica come la principessa di Abu Dhabi. Chi rivive l’esperienza del re-birthing, come Elena Di Giovanni, guressa di comunicazione. Chi ricarica ... (ilfattoquotidiano)

La "Pasqua è Reale" alla Palazzina di Stupinigi: cioccolato, uova e prelibatezze di ogni genere [FOTO] - La residenza sabauda del Comune di Nichelino, patrimonio dell'Unesco, con le sue scuderie reali riscaldate e coperte, ha Inaugurato nel pomeriggio la seconda edizione della kermesse, con le autori ...torinoggi

Sellano, Inaugurato il ponte tibetano più alto d'Europa: 175 metri - SELLANO - Nel cuore della Valnerina umbra è stato Inaugurato il ponte tibetano più alto d'Europa: ben 175 metri che lo dividono dal fondovalle. Il ponte ha ...ilmessaggero

McDonald’s inaugura il nuovo ristorante di Villa di Tirano - ROMA – Il nuovo ristorante McDonald’s di Villa di Tirano, in provincia di Sondrio, situato in Via Nazionale, 145/a, è stato ufficialmente Inaugurato. Nel nuovo McDonald’s lavorano 33 persone, di cui l ...dire