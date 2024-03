In un momento decisivo della storia umana | difendere Cuba diventa un compito prioritario

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Ci troviamo con ogni evidenza in un. A un bivioda cui si diramano due possibili strade che portano in direzioni opposte. Una conduce alla fineciviltà, l’altra a una nuova fasesocietà internazionale nella quale potranno trovare finalmente realizzazione le più sacrosante e fondamentali esigenze degli esseri umani. I motivi di preoccupazione per il nostro futuro sono vari. Innanzitutto i conflitti, a partire da quelli in Ucraina e in Palestina. Il primo minaccia di degenerare in scontro aperto tra Nato e Russia, dato che la situazione sul campo è sempre più sfavorevole all’Ucraina e che alcuni leader occidentali agitano in modo irresponsabile lo spauracchio dell’intervento diretto. In questi ...