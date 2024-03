In & out | quando si poteva ancora ridere su macho e gay

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) IN; OUT con Kevin Kline, Tom Selleck e Joan Cusack. Regia di Frank Oz. Produzione USA 1997. Durata: 1 ora e 30 minutiLA TRAMA La vita di un professore di provincia è sconvoltaun suo ex allievo (che ha appena vinto l'Oscar interpretando la parte di un omosessuale) rivela in Tv che il suo antico professore è gay. Vanno all'aria la reputazione dell'insegnante, il suo fidanzamento e forse il lavoro.PERCHE' VEDERLO Perchè è una commedia scoppiettante, piena di battute e di situazioni esilaranti. Senz'altro la più bella prova in cinema di Kevin Kline (irresistibile la scena in cui balla "" la canzone che dovrebbe convincerlo, ma non convince che è un etero a prova di bomba.