(Di sabato 23 marzo 2024) Inoggi alle 16.30 continua poi l’omaggio alle donne con il ciclo di incontri a cura di Rossana Cavaliere (nella foto) dal titolo "La grande bellezza femminile. Excursus nell’universo dei miti di ieri e di oggi". La rassegna propone una selezione di figure dalle straordinarie qualità estetiche, coniugate spesso con una personalità fuori dal comune, in vari ambiti artistici, a confronto con raffigurazioni pittoriche e versioni cinematografiche. Questo sabato 23 marzo l’incontro dal titolodelsarà incentrato sulle figure tratte dalla Bibbia e dalla storia. Sempre oggi, alle 16 in sala ragazzi e bambini, ultimo incontro di Ronzii, fruscii e sbatter d’ali, a cura di Legambiente. I bambini dai 7 anni in poi potranno esplorare il piccolo grande mondo degli insetti. Dopo le letture animate, un ...

Raccontate il passato e il futuro sarà migliore: dal 2024 arriviamo all’ottocento. Ricordiamo Pietro Lazzerini , che ha guidato la Pantera in piazza in più di una occasione, soprattutto vincendo ... (lanazione)

In Lazzerini un nuovo ciclo di Incontri con l’autore organizzato in collaborazione con la Libreria Gori: 6 appuntamenti a ingresso libero dall’11 febbraio all’11 aprile. Si parte domenica alle ... (lanazione)

Prato , 13 marzo 2024 - Continua l’omaggio della Biblioteca Lazzerini a tutte le donne. Al via sabato 16 marzo alle 16:30 nella sala conferenze il ciclo di incontri a cura di Rossana Cavaliere dal ... (lanazione)

In Lazzerini con l’altra metà del cielo - Lazzerini offre un omaggio alle donne con incontri su figure estetiche e personalità straordinarie. Oggi, focus su figure bibliche e storiche. Per i bambini, esplorazione degli insetti e letture per f ...lanazione

Incontri con gli autori. Giampaolo Simi racconta la sua spy story - La biblioteca Lazzerini ospita oggi l'autore Giampaolo Simi per parlare del suo libro "Il cliente di riguardo". Prosegue anche il ciclo "La ‘Grande Bellezza’ femminile" con un omaggio alle donne nell' ...lanazione

BigMama è fidanzata e “felicissima”: chi è Lodovica Lazzerini, con cui ha scritto la canzone di Sanremo 2024 - La canzone scritta da BigMama con la fidanzata Lodovica Lazzerini è contenuta in Sangue, il primo album in studio della cantante originaria di Avellino. In occasione dell’uscita del disco, BigMama è ...deejay