“In Italia e in Francia pompano Leclerc | cosa che dà fastidio a Sainz” | Marca e la prima fila dello spagnolo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 23 marzo 2024) Questa mattina le prove ufficiali del gp d’Australia.partirà inal fianco di Verstappen.sottolinea l’ottima prestazione di Carlos. Il pilota Ferrari, che il prossimo anno lascerà il sedile ad Hamilton, è arrivato in qualifica davanti al britannico e davanti al compagno di squadrache si è piazzato solo quinto. In secondaPerez e Norris. Solo Verstappen ha fatto meglio di lui.ancora davanti a, nonostante l’intervento chirurgico Scrive: “A soli 15 giorni dall’intervento chirurgico di appendicite, il pilota della Ferrari è stato l’unico in grado di tenere testa a Max Verstappen e minacciare la sua nuova pole position. L’olandese sembrava in difficoltà, ma ...