In auto con targhe false e arnesi da scasso scappano dai carabinieri | due arrestati per resistenza

(Di sabato 23 marzo 2024) Capriate San Gervasio. Inuna coppia dirubate eda, altre dueapposte sopra quelle della Citroen DS4 che stavano guidando. Ma il trucco non ha ingannato idel Radiomobile di Treviglio, impegnati in un servizio di pattuglia lungo la via Veneto a Capriate San Gervasio. Verso le 8.20 di giovedì 21 marzo l’con a bordo tre persone è sfrecciata davanti ai militari, che si sono messi ad inseguirla per le strade di Capriate e Brembate. I tre si sono quindi fermati e sono fuggiti a piedi: uno di loro si è dileguato, due sono stati fermati e sono finiti in manette con l’accusa sia pubblico ufficiale. Venerdì mattina T.C., 51 anni residente nel Canavese e R.C., 37 anni di Trescore Balneario, sono ...

