Il video di Kate Middleton registrato 48 ore prima | indiscrezioni | cosa c' è dietro al ritardo

I principi di Galles, per offrire la maggiore tutela possibile ai figli , hanno deciso di diffondere il video in cui Kate Middleton rivela di aver avuto un tumore solo dopo averlo comunicato ai ... (ilgiornale)

Sul social network X, fioccano i messaggi di sostegno all'indirizzo della principessa del Galles Kate Mddleton, che ieri ha annunciato di avere un tumore, e di non averlo annunciato prima per non ... (iltempo)