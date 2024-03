Il video della rissa tra ragazzine nel Bresciano | accoltellata una 14enne I coetanei non intervengono e filmano con i cellulari

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 23 marzo 2024) Una fermata dell’autobus trasformata in un ring da combattimento. È quello che è successo giovedì 21 marzo a Roè Volciano, un piccolo comune in provincia di Brescia, dove duedi 14 e 15 anni si sono picchiate mentre decine di loroassistevano in cerchio senza intervenire o, in alcuni casi, riprendevano la scena con il cellulare. Nel filmatoche ha iniziato a circolare in rete si vedono le dueprendersi per i capelli e darsele di santa ragione. Al centrocontesa, stando a quanto trapelato finora, ci sarebbe un ragazzino su cui entrambe avrebbero messo gli occhi. Mentre si picchiano, le due studentesse si insultano animatamente, con i loro compagni di scuola che si esaltano e chiedono a gran voce «un secondo round». A un certo punto, la ...