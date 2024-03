Il viaggio di Fedez con la modella americana Jessica Michel | chi è

(Di sabato 23 marzo 2024) Tappa a Mugello per il rapper, che questa mattina si è recato in elicottero sul circuito automobilistico toscano per sponsorizzare la sua bevanda BOEM. Sebbene la sua gita fosse volta agli affari, alcune stories pubblicate sui social del rapper hanno fatto storcere il naso a un po’ di persone: in primis il fatto che abbia lasciato Milano e pare che l’artista fosse in compagnia della, stando a quanto è stato postato dallo stessosu Instagram. Poi i giri in quad con uno degli addetti ai lavori della pista e ancora la foto con la tuta da corsa targata Boem. Il cantante si gode dunque un weekend spensierato. Viene da un periodo particolare, con le voci poi confermate del momento difficile con l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Proprio ...

Il viaggio di lavoro di Fedez non è iniziato nel migliore dei modi. Dopo aver calorosamente salutato la famiglia, il cantante è partito per Miami . In molti si son domandati il motivo dell’assenza ... (ilfattoquotidiano)

cosa hanno in comune Fedez e Andrea Giambruno ? All’apparenza nulla ma, secondo Dagospia, i due potrebbero lavorare insieme a un piano ben studiato Che le cose tra Fedez e Chiara Ferragni non siano ... (cityrumors)

Mentre Fedez ricorda i bei tempi andati, Chiara Ferragni è volata in questi giorni a New York. La coppia più seguita d’Italia, in crisi da settimane, sembra sempre più distante. Davanti a scatti ... (open.online)

Fedez, il viaggio con la modella americana Jessica Michel: ecco chi è lei - Tappa a Mugello per il rapper Fedez, che questa mattina si è recato sui circuiti automobilistici per sponsorizzare la sua bevanda BOEM. Tappa a Mugello per il rapper Fedez, che questa mattina si è ...leggo

Fedez, la lista dei desideri - Una lista dei desideri articolata in cinque punti, da realizzare entro cinque anni. In occasione del secondo anniversario della sua operazione per un tumore al pancreas, Fedez ha pubblicato ...ilmattino

Fedez, la lista dei desideri (scritta prima dell'operazione): «Un altro figlio, vincere Sanremo e...». Gli obiettivi per il 2027 - Una lista dei desideri articolata in cinque punti, da realizzare entro cinque anni. In occasione del secondo anniversario della sua operazione per un tumore al pancreas, Fedez ha ...corriereadriatico