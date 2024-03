Il triangolo magico dell’enogastronomia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 23 marzo 2024) Quando pensiamo a un’azienda sono tre le parole che dobbiamo avere ben in mente, e ciascuna ha un suo senso nel pensiero generale. Nel mondo della ristorazione le cose non sono differenti, e anche quando immaginiamo una cantina o un locale dobbiamo tenere bene a mente questi principi, per far sì che tutto funzioni. È curioso che queste tre parole abbiano la stessa radice e la stessa terminazione, ma è quel che ci sta in mezzo a fare la differenza. Troppo spesso, però, nel pensare un ristorante o un’attività legata a cibo e vino, ci perdiamo uno dei tre principi e rischiamo di fallire. Certo, definire i pesi di ciascun pilastro è quello che differenzia un esperimento da un altro, e dà la misura del valore di quello che vogliamo realizzare. Se mettiamo al centro il prodotto, e lavoriamo per valorizzarlo, per strutturarlo e comunicarlo, possiamo raccontare il territorio, il contesto, la ...