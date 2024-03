Il Torneo delle Regioni al via in Liguria Riflettori puntati sulle selezioni delle Marche

(Di sabato 23 marzo 2024) Da oggi fino a venerdì lemarchigiane Under 19, 17, 15 e femminile saranno impegnate inaldi calcio a 11. Le nostre rappresentative sono state inserite in un quadrangolare formato da Campania, Sicilia e Sardegna. In ambito maschile, ci sono in totale cinque gironi, lesi qualificano ai quarti se chiuderanno in testa o se dovessero essere unatre migliori seconde. Alla rappresentativa femminile "basterà" chiudere il quadrangolare tra le prime due. Oggi le nostredebutteranno nelcontro la Campania a Ceriale, domani contro la Sicilia a Pietra Ligure dove lunedì le nostre squadre diputeranno l’ultima gara del primo turno contro la ...

Torneo di Pasqua. Il calcio giovanile si riunisce in città - Dal 30 marzo al primo aprile Porto San Giorgio sarà allegramente invasa da baby calciatori, giovanetti delle categorie under 12 ed under 13, militanti in alcune delle più importanti società profession ...ilrestodelcarlino

Al via il Torneo delle Regioni ospitato dalla Liguria: giovani protagonisti sul campo - La 60esima edizione del Torneo delle Regioni di Calcio a 11 ha inizio oggi in Liguria. Le Marche sono rappresentate nelle categorie Under 19, 17, 15 e Femminile. Le partite si svolgeranno fino a ...ilrestodelcarlino

Prende il via oggi il Torneo delle Regioni riservato a Under 19, Under 17, Under 15 e Femminile. Tre aquilotte giocano con la Liguria - Il Torneo delle Regioni celebra per la 60ª volta "il cuore del calcio" con le categorie Under 19, Under 17, Under 15 e Femminile riunite in un unico grande evento che andrà in scena in Liguria da oggi ...lanazione