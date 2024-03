Il teaser trailer di “The Penguin” mostra il cattivo di Batman interpretato da Colin Farrell

I Me Contro Te, i personaggi più amati dai bambini, hanno rilasciato oggi in anteprima assoluta sui loro profili ufficiali il teaser trailer del loro nuovo Film , Me Contro Te Il Film – Operazione ... (spettacolo.periodicodaily)

The Acolyte: la showrunner svela le tematiche della serie, la durata degli episodi e tanti altri dettagli - In una bellissima intervista la showrunner Leslye Headland ha parlato in maniera approfondita di The Acolyte e di quello che vedremo ...insolenzadir2d2

The Penguin: cosa aspettarsi dalla serie tv con Colin Farrell - Analizziamo il primo teaser trailer di The Penguin, la serie spin-off di The Batman con Colin Farrell nei panni de Il Pinguino.hynerd

Beetlejuice Beetlejuice: il ritorno alla regia di Tim Burton con Michael Keaton e Winona Ryder - Beetlejuice Beetlejuice 2: il ritorno alla regia di Tim Burton con Michael Keaton e Winona Ryder. Il cast, la trama e la data di uscita.globestyles