Il talent show di Canale 5 entra nel vivo | per i concorrenti comincia la corsa alla vittoria 

(Di sabato 23 marzo 2024) 15, 3 squadre, 3 giudici e un solo vincitore. Il Serale di Amici 23stasera alle 21.35 su5 con la prima puntata. È la seconda fase del programma, la più importante, in cui gli allievi ammessi devono dimostrare di essere pronti a sostenere un palco e in grado di conquistare pubblico e giuria. Fiorello bcon Lorella Cuccarini e si prende la rivincita a Sanremo: «Non vi do la liberatoria» X ...

La Rai ha presentato L’ACCHIAPPATALENTI , l’inedito show in onda su RAI1 da venerdì 10 maggio in prima serata. Al timone Milly Carlucci che proporrà al pubblico dell’ammiraglia della Tv di Stato “un ... (bubinoblog)

La Rai ha presentato L’ACCHIAPPATALENTI , l’inedito show in onda su RAI1 da venerdì 10 maggio in prima serata. Al timone Milly Carlucci che proporrà al pubblico dell’ammiraglia della Tv di Stato “un ... (bubinoblog)

The Voice Senior 2024 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi del talent show di Antonella Clerici , 22 marzo Questa sera, venerdì 22 marzo 2024 , va in onda la sesta puntata ... (tpi)

Amici 23, al via la fase serale su Canale 5: anticipazioni, concorrenti e giudici - Al via su Canale 5 la fase serale di Amici 23. Ecco la giuria del talent di Maria De Filippi con tutti i concorrenti, le squadre e i professori.gazzetta

The Voice Senior, la Clerici costretta a interrompere lo show: dramma in diretta - Questa sera andrà in onda su Rai 1 la semifinale di The Voice Senior, il talent show riservato ai cantanti over 60 e condotto da Antonella Clerici. La puntata sarà… Leggi ...informazione

The Voice Senior verso la finale: chi sono i 12 cantanti che si contenderanno la vittoria - La ravennate Sonia Davis incanta la giuria e vola in finale a The Voice Senior. La Bertè: “Sembra Janis Joplin” ...informazione