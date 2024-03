Il Sassuolo e la salvezza Dieci punti per centrarla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) di Lorenzo Longhi-undicinelle ultime nove partite, specie se ottenuti nelle partite giuste, per ilpotrebbero significare la. Non che sia semplice, perché si tratterebbe di accelerare nettamente rispetto alla media fatta registrare sinora (0.79, figlia di 23in 29 partite), eppure la via del mantenimento della categoria, per i neroverdi, passa forzatamente attraverso queste cifre. Considerando che, a questo punto della stagione, i confronti con il passato non servono più, e tralasciando le tabelle, vi sono aspetti che lasciano supporre come la quota, in questa stagione, possa essere piuttosto bassa e fermarsi a 33-34. Il primo di questi riguarda la classifica attuale, che vede il Frosinone ...