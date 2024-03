Il problema dei 3 corpi è una serie stupefacente | che apprezzi anche se non hai letto la trilogia da cui è tratta

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 23 marzo 2024) Affrontando ladi fantascienza più ambiziosa di Netflix dai tempi di Altered Carbon, avevo paura di perdermi nel complesso universo offerto da Ildei 3, tratto da uno dei romanzi sci-fi più innovativi e premiati degli ultimi 20 anni, un libro che sapevo mescolare più piani temporali e avere per protagonistidegli scienziati… ma non è andata così. Fortunatamente. Le penne di Game of Thrones hanno reso abbordabile a chiunque il mondo creato dallo scrittore cinese, così come la sua storia, in cui è fondamentale la fede, sia essa per la scienza o per la metafisica e cosa o chi possa stare dietro al mistero della nostra esistenza nell’universo. Ildei 3è unache rientra nel genere space invaders, solo che racconta ...