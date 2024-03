Il primato Il record di Luperto Nessun minuto perso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Unico giocatore di movimento, gli altri sono i portieri Falcone (Lecce) e Montipò (Verona), a non aver saltato nemmeno undell’attuale stagione di Serie A. Lo stakanovista è Sebastiano, capitano e punto di riferimento della retroguardia dell’Empoli. Il difensore pugliese ha collezionato 2610 minuti, staccando (senza considerare i portieri) Perez dell’Udinese, il quale ha saltato l’ultima giornata per squalifica, e mantenendo 83 minuti di vantaggio su Pessina del Monza. L’ultima gara saltata darisale all’11 novembre 2022 contro la Cremonese per squalifica. Sono 52, quindi, le partite consecutive del centrale azzurro con soli 18 minuti non disputati di quelli a disposizione.