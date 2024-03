Il Pontedera inciampa a Pescara | passano gli abruzzesi con un guizzo di Merola

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024), 24 marzo 2024 – La striscia di risultati utili del(quatto) si è fermata a, dove i granata sono stati battuti 1-0. A decidere il match è stata una rete diagli sgoccioli del primo tempo, con il bomber di casa lesto a infilare una ribattuta decisiva di Vivoli su Cuppone. In precedenza il portiere delera stato risolutivo ancora su Cuppone (15') e(30'), mentre il primo tiro della squadra di Canzi è arrivato con un sinistro debole di Peli (36') bloccato da Plizzari. Nella ripresa con i cambi ilha alzato il baricentro, non ha rischiato niente, ma ha prodotto un'unica occasione da gol, per altro sparata alta da Ignacchiti (35'). Con questa sconfitta i granata perdono il sesto posto in classifica, tornato al ...