Il Pd ci ha gonfiato le bollette per dieci anni

(Di sabato 23 marzo 2024) Se borbottate perché leelettriche sono alle stelle, dovete prendervela col Pd e i suoi sodàli. Dovrei dire coi Verdi, ma i Verdi contano quanto il due di picche quando la briscola è a denari, e il loro fastidioso abbaiare è più che altro un pigolìo. Dovete prendervela, allora, con chi gli dà corda: il Pd, appunto. Per la questione in parola, con Pier Luigi Bersani, che quando era ministro tanti mali addusse agli italiani. Con decreto ministeriale del 16 marzo 1999 introduceva, da un lato, i cosiddetti certificati verdi, titoli elargiti gratuitamente dal gestore del sistema elettrico (Gse) a chiunque producesse elettricità eolica e fotovoltaica – cioè elettricità da tecnologie farlocche; e, dall’altro, l’obbligo, per chiunque avesse prodotto energia elettrica, che almeno il 2% (minimo che col tempo aumentò) fosse da quelle farlocche tecnologie. L’obbligo ...

