Il Paradiso delle Signore 8 | spoiler 25 marzo | Maria pronta a recarsi a Parigi

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 23 marzo 2024) Nel corso della nuova puntata de Il, che verrà trasmessa su Rai 1 lunedì 252024,deciderà di accettare la proposta lavorativa di Defois, che nel corso del nuovo appuntamento l’attenderà a. Vito deciderà di supportare la sua fidanzata in questa iniziativa, pertanto si offrirà di accompagnarla in prima persona. Marta e Conti continueranno a trascorrere insieme gran parte del loro tempo quotidiano. Scopriamo qualchein più sul nuovo appuntamento della soap targata Rai 1. Il8,decide di partire per incontrare Defois La puntata de Il, che verrà trasmessa ...