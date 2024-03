Il nodo dei migranti e l’esigenza di trovare soluzioni serie e condivise

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 23 marzo 2024) Riccardi Taluni malevolmente hanno definito una specie di smaltimento rifiuti l’idea britannica di inviare in Ruanda parte deiche, sbarcati sulle coste di Sua Maestà, hanno chiesto asilo politico del quale sono in attesa. Domande, tante, da valutare con attenzione, considerata la poco tranquilla situazione geopolitica mondiale. L’Italia, da parte sua, ha concluso un accordo con l’Albania, nel cui territorio potranno essere temporaneamente ospitati un certo numero di fuggiaschi che chiedono, anch’essi in attesa, asilo politico. Di recente anche Ursula von der Leyen, quindi l’Europa, pare ispirarsi al modello londinese. Nel 2023 l’Europa ha registrato 380mila di entrate irregolari, +17% sull’anno precedente. Sono state contabilizzate un milione e 14mila domande di asilo. Dalla Germaniache il Vecchio Continente debba ridurre il ...