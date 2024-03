Il neo è sparito | dopo il video | le ultime voci orribili su Kate Middleton

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Chi festeggiava l'unico effetto positivo del tragico annuncio di, vale a dire la "sparizione" delle assurde teorie dei complottisti sui social, dovrà prendere amaramente atto del fatto che certi atteggiamenti e determinate inclinazioni mentali non saranno mai facili a morire. "Ho il cancro", ha rivelato la principessa del Galles in un toccante-messaggio pubblicato sui social. Parole commoventi, nella loro essenziale, composta crudezza. Che da un lato hanno attirato le simpatie e la solidarietà generalizzata nei confronti di una coppia, quella dei futuri eredi al trono d'Inghilterra, assai provata dal destino. Il principe William ha dovuto far fronte prima alla morte, da ragazzino, della mamma Lady Diana. Quindi, nel giro di pochi mesi,la scomparsa dell'amatissima nonna Regina ...