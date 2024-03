Il mercato affitti non è saturo ma bloccato | così si crea precarietà abitativa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Nomisma ha reso nota una elaborazione, in collaborazione con Confabitare, pubblicata nella prima edizione dell’Osservatorio2023, suldelle locazioni. Nomisma valuta in 700mila le richieste di appartamenti in affitto, nel privato, quasi la stessa cifra di famiglie (650mila) richiedenti di case popolari nelle graduatorie comunali. La domanda di case in locazione si scontra, secondo Nomisma, con una “discrepanza” tra le unità immobiliari offerte e la domanda effettiva. Secondo Nomisma l’11% delle abitazioni non viene utilizzato o non viene concesso in affitto. Di fatto si assiste ad unnonma. La tenaglia formata dalle abitazioni che restano inutilizzate nella disponibilità dei proprietari e la dimensione raggiunta dalle unità immobiliari destinate ad ...