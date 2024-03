Il maxi furto della banda del buco a Roma | “Svaligiata gioielleria | colpo da 800mila euro” | FOTO

(Di sabato 23 marzo 2024)delcome nei film. Bottino da: le indagini dei Carabinieri e la ricostruzione – minuziosa – dell’accaduto. Fermate in queste ore 8 persone. Tutti i particolari.del(ilcorrierecitta.com)Su delegaProcuraRepubblica presso il Tribunale di, i CarabinieriStazione diSan Lorenzo in Lucina, dalle prime luci dell’alba, hanno notificato un’ordinanza, emessa dal GIP presso il Tribunale di, che dispone le misure cautelari nei confronti di 8 indagati, cinque uomini e tre donne, gravemente indiziati: 3 ...

TOMBOLO - Quel lontano otto agosto di otto anni fa lo ? Spazzolificio Piave ? di Onara di Tombolo subì un furto da due milioni di euro . In otto sono finiti a processo davanti al... (ilgazzettino)

Hanno fatto irruzione ieri notte nella gioielleria Fichera di via dei Gracchi e sono scappati portando con sé 150mila euro di gioielli e preziosi.Continua a leggere (fanpage)

Svolta nelle indagini sul Maxi furto da 800mila euro messo a segno a ottobre in una gioielleria di via Bocca di Leone, nel cuore di Roma . Su delega della Procura, i carabinieri della stazione di San ... (quotidiano)

maxi furto in gioielleria al centro di Roma, 4 arresti - Svolta nelle indagini sul maxi furto da 800mila euro messo a segno a ottobre in una gioielleria di via Bocca di Leone, nel cuore di Roma. Su delega della Procura, i carabinieri della stazione di San ...ansa

Gioielleria rapinata a Roma, colpo da 800mila euro in Centro: presi i 4 della «banda del buco» - Gli indagati sono otto, cinque uomini e tre donne, con diversi ruoli nella banda. Tre uomini sono gravemente indiziati di furto aggravato in concorso nella gioielleria, e sono finiti in manette, una ...ilmessaggero

maxi furto da 800mila euro in gioielleria nel centro di Roma, 4 arresti - Svolta nelle indagini sul maxi furto da 800mila euro messo a segno a ottobre in una gioielleria di via Bocca di Leone, nel cuore di Roma. Su delega della Procura, i carabinieri della stazione di San L ...tgcom24.mediaset