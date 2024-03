Il martello si stacca e lo colpisce al volto Carpentiere in ospedale

(Di sabato 23 marzo 2024) Singolare infortunio sul lavoro nel pomeriggio di ieri in una carpenteria di Soncino. Poco prima delle 16.30 un operaio di 47 anni del posto stava lavorando con unquando a un certo punto, mentre stava battendo su un pezzo di metallo, la testa in ferro delsi èta dal manico in legno e lo ha colpito violentemente a un occhio, provocandogli una larga ferita. Sul posto è stata fatta intervenire una ambulanza della Croce Verde di Soncino e i soccorritori hanno dapprima stabilizzato l’operaio infortunato e poi lo ha trasportato al pronto soccorso dell’di Crema, dove il ferito è stato ricoverato. Nel frattempo nella carpenteria sono arrivati i carabinieri e i tecnici della medicina del lavoro dell’Asst di Crema per verificare le cause del sinistro.Pgr

