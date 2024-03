Il Marocco a lavoro per i Mondiali 2030 con uno stadio da 115 000 posti Rmc Sport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 23 marzo 2024) Insi preparano ai, che saranno organizzati congiuntamente dalla Nazionale africana, Spagna e Portogallo; tre partite saranno svolte anche in Argentina, Uruguay e Paraguay, in occasione del centenario della Coppa del Mondo ospitata in Uruguay. Ilsi prepara ad avere lopiù grande del mondo Secondo quanto riportato da Rmc: Su un terreno di 100 ettari a nord di Casablanca, dovrebbe essere costruito unocon una capacità di 115.000. Il che lo renderebbe lopiù grande del mondo. «Il Grand Stadium di Casablanca è profondamente radicato nella cultura e tradizione marocchina. È uno spazio aperto al mondo e rispettoso della natura che lo circonda» ha commentato Tarik Oualalou, ...