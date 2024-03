Il Giugliano batte l’Avellino nel derby 3-2 e si avvicina sempre di più ai PLay Off

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di sabato 23 marzo 2024) Ilsi aggiudica ilconper 3-2, in una gara pazza in cui è successo di tutto. Una doppietta di Salvemini e un gol di Cargnelutti regalano altri tre punti a Bertotto.che consolida una posizioneoff a 49 punti. Ko amaro perpassato due volte in vantaggio con L'articolo Teleclubitalia.