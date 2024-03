Il genocidio non basta

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 23 marzo 2024) Gli orrori commessi dagli israeliani sono sotto gli occhi di tutti. Massacri di civili, bambini dilaniati dalle bombe o uccisi a sangue freddo dai soldati. Ma come è possibile che nello stesso Israele non si levino voci di protesta? È un, è disumano.Nellina CasimirriVia email Gentile lettrice, la senatrice Segre, nella sua ineffabile serenità, ha detto che la parola “” è utilizzata troppo alla leggera per indicare tante cose. Mi piacerebbe chiedere alla senatrice quale parola secondo lei si attagli all’ecatombe che lo Stato ebraico sta perpetrando a Gaza e in Cisgiordania. Comunque, per rispondere alla sua domanda, in Israele non solo non si levano voci di protesta, ma anzi sembra che l’intera popolazione – almeno quella di religione ebraica – non sia sazia di massacri e ne chieda ancora di più. Come scrivevo su La Notizia del 19 ...