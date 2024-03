Il finale di “Ghostbusters | Frozen Empire” spiegato dal regista Gil Kenan

(Di sabato 23 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Il tanto atteso sequel di “: Afterlife”, intitolato “”, è finalmente arrivato nei cinema e promette di portare il pubblico in un’avventura spettrale piena di azione e risate. Ildi “”: L’Epica Battaglia Contro il Male Sovrannaturale Il film segue la famiglia Spangler, interpretata da Carrie Coon, Finn Wolfhard e Mckenna Grace, mentre si trasferiscono nella storica caserma dei pompieri di New York City, sede originale degli Acchiappafantasmi. Lì scoprono un antico male che minaccia di distruggere non solo Manhattan, ma il mondo intero. Mentre il sindaco di New York City, interpretato da ...

Il trailer finale del film Ghostbusters : Minaccia Glaciale regala qualche nuova immagine degli acchiappafantasmi in azione. L'11 aprile arriverà nelle sale italiane Ghostbusters : Minaccia Glaciale e ... (movieplayer)

Ant-Man: Paul Rudd dice di non avere “idea” di quando tornerà nel MCU - Dopo che Ant-Man and The Wasp: Quantumania si è rivelato una delusione Paul Rudd ha detto la sua sul futuro del MCU ...cinefilos

Ghostbusters: Minaccia Glaciale, il regista rivela: "Ho parlato del film con Ivan Reitman" - Dopo il trailer finale di Ghostbusters: Minaccia glaciale, il regista del film ha rivelato di essere riuscito a confidarsi anche con Ivan Reitman per questo nuovo progetto. Per chi non lo sapesse, ...cinema.everyeye

Ghostbusters: Minaccia Glaciale debutta su Rotten Tomatoes col punteggio più basso del franchise - Se Legacy aveva rivitalizzato il franchise di Ghostbusters dopo anni di tentativi andati a vuoto, il nuovo Ghostbusters: Minaccia Glaciale ha registrato una nuova battuta d'arresto per la saga ...movieplayer