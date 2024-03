Il dramma raccontato dalle donne | Forza e solidarietà in scena

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 23 marzo 2024) Una serata intensa e commovente, scandita da parole e lacrime, e la pioggia (inatteso effetto sonoro e scenografico) in sottofondo, fatta di ricordi vividi che ancora segnano le vite di tanti. Tante, in questo caso. Giovedì la Fabbrica delle Candele ha ospitato la seconda edizione del progetto ’Forlì – Storie di’. La rassegna si sarebbe dovuta tenere lo scorso giugno, ma fu rinviata a causa dell’alluvione. Per tale ragione, la Commissione pari opportunità del Comune di Forlì e l’ideatore Ermes Fuzzi hanno ritenuto necessario coinvolgere, quest’anno, proprio ledei quartieri alluvionati: tra cui Romiti, Cava, San Benedetto, Roncadello, San Martino in Villafranca, tutti presenti in sala con i rappresentanti dei relativi comitati. Attrici teatrali hanno dato vita al racconto di fatti realmente accaduti e scritti da chi ha vissuto la ...