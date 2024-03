Il derby con i biancocelesti AlbinoLeffe | caccia alla vittoria | Dobbiamo ritrovare la via del gol»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) ZANICA (Bergamo) Oggi l’ospita la Pro Sesto, squadra penultima in classifica ericerca di punti playout, Un ostacolo difficile ma non impossibile per poter fare il pieno e la Celeste ha bisogno di vincere dopo quattro 0-0 di fila. "Stiamo bene- - dice il tecnico Lopez -. Abbiamo fatto una settimana molto positiva di allenamenti e veniamo da un ottimo pareggio ottenuto sul campo di una squadra forte come il Padova, secondo in classifica. Siamo tornati a essere la quarta miglior difesa del campionato e, oltre a questo, siamo molto contenti di aver recuperato a pieno sia Giorno sia Marchetti, due giocatori importanti per noi. Vogliamo etornare a far gol ma anche su questo aspetto ci stiamo lavorando. Le occasioni le creiamo,solo imparare a essere più cinici negli ultimi metri per ...