Il Covid azzoppa la bicicletta italiana | crollo delle vendite | ecco cosa c' è dietro

(Di sabato 23 marzo 2024) Mentre l'appassionato italiano di ciclismo è in attesa di un nuovo campione che tornerà a farlo sognare sulle stradegrandi corse, laè in frenata. Il rapporto pubblicato ieri dall'Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) rivela che nel 2023 la produzione ha subito unin doppia cifra (-28%), registrando -29% sulle bici tradizionali, -23% per le ebike. Siamo al di sotto dei due milioni di pezzi costruiti (1.975.000, 700mila in meno dell'anno precedente): l'ultima volta (1,6 milioni) era accaduto nel 1975, all'indomani dell'austerity, in un singolare parallelismo con il periodo, quando, come negli Anni '70 durante la crisi energetica, il Paese ha riscoperto le due ruote per muoversi (seppure per esigenze totalmente diverse). Giù anche le ...