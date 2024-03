“Il corpo femminile” | a Castelvenere la mostra di due artiste sannite

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 23 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiChe cos’è iloggi? Una domanda legittima in un periodo in cui il più delle volte il nomeviene citato solo per fatti di cronaca nera, tra femminicidi e attentati, tra guerre e violenze di gruppo. Nella galleria Mondoromulo, a, per la collettiva Everything is possible tre artisti hanno deciso di confrontarsi su questo tema con tre linguaggi differenti ma legati tra loro: la fotografia, il collage, e il fotodinamismo. Stiamo parlando di Mara Mazzucco, fotografa di Morcone, Michela Mattei, artista collagista di Solopaca, e Houtan Nourian, cineasta e fotografo iraniano. “Le opere di tutti e tre gli artisti incondividono un elemento comune: la trasformazione del” queste le parole del curatore e poeta Marco Amore. ...