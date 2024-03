Il compagno di Santanchè e la moglie di La Russa comprano e rivendono una villa in un’ora | indaga la Procura

(Di sabato 23 marzo 2024) Ladi Francesco Alberoni in Versilia è stata comprata e rivenduta in meno di un'ora: ladi Milano sospetta che dietro l'operazione commerciale ci sia un'attività di riciclaggio.

Forte dei Marmi (Lucca), 23 marzo 2024 – La Guardia di Finanza indagherà per riciclaggio nell’ambito dell’inchiesta, condotta dalla procura di Milano, sulla Villa in Versilia di Francesco Alberoni, ... (lanazione)

Milano, 23 marzo 2024 - Svolta nell' indagine della Procura di Milano sul caso della Villa di Francesco Alberoni a Forte dei Marmi in Versilia , acquistata da Dimitri Kunz D'Asburgo, compagno di ... (ilgiorno)

Villa Alberoni: si indaga per riciclaggio, delega procura Milano a Gdf: ... in Versilia, di Francesco Alberoni , acquistata da Dimitri Kunz D'Asburgo, compagno di Daniela Santanchè, e da Laura De Cicco, moglie del presidente del Senato Ignazio La Russa, per 2,45 milioni e ...

Compravendita villa Alberoni, si indaga per riciclaggio: l'ipotesi del milione di plusvalenza per coprire i debiti di Visibilia: ... rispettivamente compagno di Daniela Santanchè e moglie di Ignazio La Russa, la Procura di Milano ipotizza il reato di riciclaggio. Da quanto si apprende, al nucleo di polizia economico - finanziaria ...