Il Colosseo preda dei “saltafila” | multe e allontanamenti

(Di sabato 23 marzo 2024) Roma, 23 marzo 2024 – Nell’ambito del piano di controlli predisposto dal Comando Generale della Polizia Locale di Roma Capitale, volto ad un rafforzamento dei servizi di sorveglianza nelle zone a maggiore affluenza turistica, nell’ultimo mese le pattuglie del I Gruppo Centro Storico hanno fermato, solo nell’area del, 60 persone mentre avvicinavano i turisti nel tentativo di vendere biglietti a prezzi maggiorati per visitare l’area archeologica. L’ultimo intervento ieri, quando gli agenti hanno identificato in poche ore 4 “” in prossimità dell’Anfiteatro Flavio che, al termine degli accertamenti di rito, sono stati sanzionati per un importo pari a 400 euro ciascuno. Nei loro confronti è stato emesso anche l’ordine di allontanamento secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è ...